Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 20

La asamblea nacional representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó empezar un periodo para la formación de brigadas informativas en los estados en preparación del paro nacional de 72 horas que se realizará en el primer trimestre de 2026.

Además, protestarán durante las giras que realice la presidenta, Claudia Sheinbaum, en las entidades, ya que demandan que sea ella quien los atienda.

A pesar de que este diciembre no habrá movilizaciones, los representantes informaron que será un periodo para sostener reuniones estatales con la finalidad de realizar una asamblea nacional a finales de enero y difundir el plan de acción con miras al paro de febrero.

El secretario general de la sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, adscrita a la CNTE, Pedro Hernández, sostuvo que las manifestaciones en los actos de la mandataria federal los fines de semana van a continuar, al mismo tiempo que el magisterio mantendrá sus reuniones estatales.

El 31 de enero, en la asamblea nacional representativa, podrían estar en condiciones de diseñar el plan de acción para concretar el paro de actividades de 72 horas con el que exigirán que la titular del Poder Ejecutivo los atienda.