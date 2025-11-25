Martes 25 de noviembre de 2025, p. 20
El diálogo entre alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) plantel Ajusco y autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se rompió.
Ayer ese realizó un encuentro en las instalaciones de la dependencia, al que acudieron integrantes de las organizaciones de estudiantes de ese centro de estudios y el mismo subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.
Sin embargo, no se presentó la rectora, Rosa María Torres Hernández, a quien los estudiantes desconocen debido a que señalan que desde hace siete años que ocupa el cargo no labora en el inmueble, sino en oficinas de la SEP.
Al exigir su destitución y agregar que “este punto del pliego petitorio es no negociable”, los alumnos que se reunieron con el funcionario manifestaron que al no poner un pie en la UPN Ajusco, Torres Hernández es ajena a la comunidad, no es empática con sus necesidades y obviamente no vela por sus intereses.
No obstante, Villanueva respondió que la destitución no está en sus manos, pues es designada por el titular de la SEP, quien puede removerla, o que la misma rectora presente su renuncia.
Durante las casi dos horas del encuentro, se insistió en que junto con Torres deben renunciar todos los funcionarios del cuerpo administrativo, pues llevan siete años en sus funciones y han dejado en el olvido a su comunidad, ya que las instalaciones físicas están deterioradas, sobre todo la biblioteca y auditorios, sumado al retiro de becas.
“No es capricho, no pasamos hambre y frío en la toma de instalaciones sólo por gusto, no conocemos a la rectora y queremos su destitución porque hay evidencias y sustento legítimo de que no vela por su comunidad y ni un pie pone en las instalaciones”, insistió un estudiante.
El paro en la UPN lleva 26 días y en vez de lograr avances, la SEP rechazó poner en la mesa la destitución, al señalar que pueden pedirle su renuncia, pero no designar a otra persona en la rectoría, ya que eso sólo compete a Mario Delgado.