Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 20

El diálogo entre alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) plantel Ajusco y autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se rompió.

Ayer ese realizó un encuentro en las instalaciones de la dependencia, al que acudieron integrantes de las organizaciones de estudiantes de ese centro de estudios y el mismo subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí.

Sin embargo, no se presentó la rectora, Rosa María Torres Hernández, a quien los estudiantes desconocen debido a que señalan que desde hace siete años que ocupa el cargo no labora en el inmueble, sino en oficinas de la SEP.

Al exigir su destitución y agregar que “este punto del pliego petitorio es no negociable”, los alumnos que se reunieron con el funcionario manifestaron que al no poner un pie en la UPN Ajusco, Torres Hernández es ajena a la comunidad, no es empática con sus necesidades y obviamente no vela por sus intereses.

No obstante, Villanueva respondió que la destitución no está en sus manos, pues es designada por el titular de la SEP, quien puede removerla, o que la misma rectora presente su renuncia.