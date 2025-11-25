César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 19

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) se manifiestaron en instalaciones de la Torre Ejecutiva de Petróleos Mexicano (Pemex) para exigir un aumento salarial de 4.5 por ciento.

Durante más de ocho horas bloquearon un sentido de la avenida Marina Nacional donde colocaron un templete, pero al no llegar a ningún acuerdo con las autoridades se retiraron después de la cinco de la tarde y advirtieron que protestarán de nuevo dentro de dos semanas.

Martín Ruiz Gámez, secretario general del sindicato, manifestó que los directivos de Pemex “no tienen la capacidad de darnos una respuesta y otorgarnos un aumento salarial. Argumenta que están en austeridad, y supuestamente no hay dinero, pero es totalmente falso porque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en varias ocasiones ha dicho que Pemex es rentable. La usteridad no es quitarnos un salario que nos corresponde, entre otros a los jubilados, quienes dieron auge a la principal empresa del país”.

Expresó que a la próxima protesta arribarán trabajadores afectados de todos los estados. “No estamos pidiendo dádivas, sino un pago justo y que nos pertenece conforme a derecho. Merecemos un incremento conforme al índice de inflación en la canasta básica”.