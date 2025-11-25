▲ En su conferencia, Sheinbaum insistió en que sólo con el diálogo se podrán resolver los conflictos. Foto La Jornada

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 18

El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, negó que el gobierno de su país considere un ingreso forzoso a la residencia de la embajada de México en Lima para detener a la ex premier Betssy Chávez, quien permanece en esa sede bajo asilo diplomático, un día después de que el presidente de facto, José Jerí, declaró que consideraba esa posibilidad.

“No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más que sea requerida por la justicia peruana”, aseveró Álvarez a la prensa, de acuerdo con la agencia de noticias Ap.

Horas antes, la presidenta Claudia Sheinbaum había respondido al amago de Jerí, al considerar que, de concretarse, se cometería una irregularidad internacional porque se trataría de una violación a la soberanía mexicana. Por eso, en su rueda de prensa matutina planteó que cualquier diferencia entre los gobiernos debe solucionarse mediante el diálogo.

Recordó que el gobierno peruano determinó romper relaciones con México cuando se decidió otorgar asilo político a Chávez, tras destacar que nuestro gobierno apeló a esa figura en consonancia con las regulaciones internacionales que rigen el derecho de asilo en el mundo.

Por otro lado, Sheinbaum ratificó su desacuerdo con cualquier intento de injerencismo de Estados Unidos en Venezuela. Destacó que esa postura se basa en la normativa constitucional, a la vez que insistió en resolver cualquier conflicto mediante el diálogo.