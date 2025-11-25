De La Redacción

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 15

La Secretaría de Salud (Ssa) dio a conocer los Criterios para la Atención Integral del Abuso y Violación Sexual que se deben cumplir en clínicas y hospitales para atender esta urgencia médica y que las víctimas reciban la atención que requieran sin necesidad de presentar una demanda penal o realizar trámites administrativos.

Durante la ceremonia por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que la atención en las unidades médicas debe ser respetuosa, oportuna, sensible y sin revictimización.

Ante el representante de la OPS/OMS en México, José Moya, y funcionarios del sector, dijo que “de-nunciar no es una obligación, sino un derecho”, y respecto del personal de salud, planteó que no está obligado a comprobar la veracidad de lo dicho por la persona solicitante.