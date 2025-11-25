Ángeles Cruz Martínez

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 15

De 1999 a 2017 los precios de las me-dicinas aumentaron 450 por ciento debido a que la industria produce fármacos innovadores “siempre más caros, pero sin la justificación suficiente de que son mejores que los anteriores”. Es una tendencia que ha continuado y se refleja en catálogos de insumos que crecieron de manera inercial. En la nueva gestión de servicios se busca racionalidad, indica IMSS-Bienestar.

En el análisis de la situación de los servicios médicos para personas sin seguridad social, el organismo identificó que muchos de los más de 4 mil tipos de productos contenidos en el catálogo de insumos no se utilizaban, pero sí se contabilizaban para los reportes sobre desabasto.

El problema fue evidente con los oncológicos, de los cuales había más de 700 claves y una prescripción “poco razonada en muchos casos”, asegura el organismo.

Indica que en la actualidad, los hospitales tienen asegurado el abasto de fármacos necesarios para la atención de pacientes.

La actualización del catálogo de medicamentos es uno de los asuntos que se han ido resolviendo para mejorar la calidad de los servicios para personas sin seguridad social en los 23 estados como parte del plan de gobierno para lograr un sistema único de salud en el país.

Modelo unificado

El objetivo es que sea universal, totalmente público y bajo la rectoría de la Secretaría de Salud (Ssa). Información de IMSS-Bienestar resalta que este planteamiento no es nuevo. Lo hizo el ex secretario de Salud Julio Frenk en la gestión de Vicente Fox. La diferencia es que en aquel momento se propuso la participación del sector privado y para la 4T eso es inviable.