Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 15

Al concluir, a finales de esta semana, la tercera etapa de la estrategia de abasto de medicamentos conocida como las rutas de la salud, se habrán entregado más de 70 millones de fármacos a todos los centros de salud y hospitales del IMSS-Bienestar.

Así lo dio a conocer en la mañanera de ayer Alejandro Svarch, titular de ese sistema de atención de salud que brinda el servicio a más de 50 millones de personas que no tienen seguridad social.

Esta nueva política de distribución de fármacos fue emprendida por el gobierno federal a finales de agosto pasado.

Desde Palacio Nacional y ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario indicó que ayer inició la tercera entrega de medicamentos a todas las clínicas de ese sistema de salud –que opera únicamente en las 24 entidades gobernadas por administraciones emanadas de Morena y partidos aliados–, la cual concluirá el 28 de noviembre.

“Con esta entrega confirmamos que el país ya cuenta con un modelo estable, mensual y planificado de abasto gratuito de medicamentos.”

En tres meses de operación de esta estrategia, dijo, se han entregado a 8 mil centros de salud y 600 hospitales de las entidades integrantes de ese subsistema de salud más de 70 millones de fármacos e insumos.

Las rutas de la salud “aseguran que la atención no se interrumpa en ningún servicio: consultas, urgencias, cirugía y oncología”.