Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 14

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de seis personas, cinco en Sinaloa por portación de material bélico y uno en Michoacán por de-saparición forzada de personas. En el primer caso, el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa impuso a Jesús Armando Pérez, Jesús Antonio Reyes, César Machado, Daniel Vicente Angulo y Carlos Francisco Espinoza la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social 8, en Guasave, Sinaloa, y tres meses de plazo para la investigación complementaria. Los actuales procesados fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, con 20 armas de fuego largas, cargadores, cartuchos, artefactos explosivos, equipo táctico, entre otros objetos. En el segundo caso, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, obtuvo vinculación a proceso en contra de José Luis Salazar por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desaparición forzada de personas. El juez de control federal con residencia en Michoacán validó las pruebas contra Salazar por su presunta participación en la desaparición de una persona en Los Reyes, Michoacán, en diciembre de 2021. El imputado quedó en prisión preventiva justificada y se otorgó un plazo de investigación complementaria de dos meses.