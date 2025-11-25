Martes 25 de noviembre de 2025, p. 13
La iniciativa para aprobar la jornada de 40 horas de trabajo no ha sido enviada al Congreso porque se busca el mayor consenso entre los actores involucrados, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantó que será enviada antes de concluir el periodo de sesiones, aun cuando se pretende que sea aprobada en 2026.
En una breve referencia a esta iniciativa, dijo que hay diálogo con los representantes del sector empresarial y los dirigentes sindicales para que esta reforma tenga el mayor respaldo.
En general, todas las modificaciones promovidas en materia laboral se han aprobado por consenso, incluso los aumentos al salario mínimo que se aprueban anualmente, estimando que para 2026 vuelva a alcanzarse un acuerdo.
–¿Cómo van los acuerdos sobre el salario mínimo?
–También muy bien. Ya falta poco para poder presentar el aumento al salario mínimo, el porcentaje.