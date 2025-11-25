Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 13

La iniciativa para aprobar la jornada de 40 horas de trabajo no ha sido enviada al Congreso porque se busca el mayor consenso entre los actores involucrados, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantó que será enviada antes de concluir el periodo de sesiones, aun cuando se pretende que sea aprobada en 2026.

En una breve referencia a esta iniciativa, dijo que hay diálogo con los representantes del sector empresarial y los dirigentes sindicales para que esta reforma tenga el mayor respaldo.