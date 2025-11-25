César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 13

El PAN presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República “contra quien resulte responsable” por hechos de violencia el 15 de noviembre en la manifestación de la llamada generación Z. El dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, pidió que se indague a los grupos que participaron, así como la organización, reclutamiento, estructura, liderazgos, financiamiento y vínculos con otras organizaciones.

Acompañado por la presidenta en la capital, Luisa Gutiérrez; el director jurídico, Santiago Torreblanca y Roberto Gil Zuarth, reiteró que hubo represión policiaca “por quienes cuando eran jóvenes” denunciaban este tipo de actos. “¿Quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes? Eso es un delito por lesiones y abuso de autoridad. También preguntamos quién está detrás de este bloque negro. Ahora resulta que la oposición está detrás de todo. Queremos que desde el púlpito del gobierno dejen de hacer aseveraciones ridículas y asuman la responsabilidad de lo que hicieron”.