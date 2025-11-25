De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 12

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, informó que esta semana, aunque tiene que acordarse en la Junta de Coordinación Política, se tiene pensado revisar y deliberar en la Cámara de Diputados los cambios que hizo la colegisladora a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.

En conferencia de prensa, señaló que hoy podría aprobarse en comisiones la reforma a la Ley General de Salud en materia de prohibición de vapeadores, ya que tiene muchas semanas en discusión.