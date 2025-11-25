Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 11

Hermosillo, Son., Gracias a la estrategia coordinada que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño, la Mesa Estatal de Seguridad logró retirar de las calles 23 millones 691 mil 547 dosis de droga y detener a 155 personas, durante operativos efectuados del 17 al 23 de noviembre. Estos resultados representan un avance significativo en el debilitamiento de las estructuras criminales que operan en el norte del país. El gabinete de seguridad de Sonora reafirma su determinación de seguir actuando con firmeza para proteger a las familias sonorenses.

En estas acciones participaron de manera conjunta elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes aseguraron 39 armas de alto calibre y 4 mil 947 cartuchos, impidiendo que este arsenal fuera utilizado para afectar la integridad de la ciudadanía. Además, se aseguraron 64 vehículos, se ejecutaron 25 órdenes de cateo y se cumplimentaron 111 órdenes de aprehensión, acciones que fortalecen el Estado de derecho y avanzan en la recuperación de la tranquilidad en diversos municipios.