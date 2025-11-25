Martes 25 de noviembre de 2025, p. 11
La violencia sigue a las mujeres en cualquier espacio donde se encuentren, incluido el entorno digital. En México, 9.4 millones de ellas han sido víctimas de ciberacoso y a eso le siguen daño moral, físico e incluso la muerte, afirmaron magistradas, especialistas y diputadas en un foro realizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Claudia Escoto, de la Asociación Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, señaló que la ola de transformación digital que se dio a partir de la pandemia de covid-19 ha sido positiva para fomentar la competitividad económica y mejorar la calidad de vida de las personas, pero también ha aumentado la violencia contra las mujeres en el ciberespacio y no es un fenómeno aislado, sostuvo.
El foro convocado por la Asocia-ción Nacional de Juzgadoras en la Democracia fue moderado por Yas-mín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien resaltó que desde el hogar, donde se supone que deberían estar más seguras, la población femenina ha sido víctima de violencia y luego cuando salieron a la escuela, en el trabajo e incluso cuando incursionó en la política. “A donde quiera que vayan hay violencia.”
No invisibilizar denuncias
La ministra refirió datos de Naciones Unidas, según los cuales entre 16 y 58 por ciento de las mujeres denuncian violencia o acoso en línea y 90 por ciento de las noticias falsas que se difunden en la red contienen imágenes sexualizadas de mujeres.
Las consecuencias son graves por-que el ciberacoso tiene el potencial de destruir la salud mental, truncar carreras e incluso llega a la vida real con violencia física, a veces letal.
Las participantes destacaron que en México ha habido avances con leyes que protegen los derechos de las mujeres como la ley olimpia, gestada en Puebla por la ahora diputada federal Nora Merino.
Hace falta que el marco normativo se aplique, “que no haya tolerancia ni se invisibilicen las denuncias”; por el contrario, que se logre la construcción de una sociedad igualitaria donde no haya cabida para ningún tipo de violencia contra la mujer, afirmó Esquivel.
También subrayó que esta no es tarea exclusiva del Estado, sino que debe incluir al hogar, las escuelas y los medios de comunicación.
Escoto destacó los nuevos retos que plantea la violencia en el entorno digital, acerca del cual faltan análisis para integrar el tema en el marco de los derechos humanos.
Está pendiente la definición de términos precisos y estandarizados a escala nacional e internacional para referirse a esta problemática. A causa de esta carencia, hoy las víctimas no saben cómo nombrar sus experiencias ni hay la respuesta adecuada de las autoridades.