Casi 4 mil víctimas de feminicidio o muerte violenta en AL en 2024
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 10

En 2024, al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de femicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe.

En 17 países de América Latina se perpetraron 3 mil 814 de estos delitos, y 14 en nueve países y territorios del Caribe, según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Estas cifras representan 11 decesos violentos de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de al menos 19 mil 254 feminicidios en los últimos cinco años en la región.

El boletín Violencia feminicida en cifras. Hacia la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado: actuar con sentido de urgencia para garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia, difundido hoy por el OIG, se inscribe en la Campaña ÚNETE para poner fin a las agresiones contra el sector femenino.

La Cepal señaló que la agresión feminicida persiste en la región y afecta la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en las naciones.

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio o muerte violenta en 2024, 12 registraron una tasa igual o superior a una víctima por cada 100 mil.

Las tasas más elevadas se observan en Honduras (4.3 casos por cada 100 mil), Guatemala (1.9 por cada 100 mil) y República Dominicana (1.5 por cada 100 mil), seguidos por Puerto Rico, Cuba y Bolivia (todos con una tasa de 1.4 casos por cada 100 mil mujeres). Destaca Chile, con la tasa más baja: 0.4 fallecimientos por cada 100 mil mujeres. En el Caribe, de los nueve países que informaron a la Cepal, sólo Suriname, Jamaica, Barbados, Belice, Granada y San Vicente y las Granadinas registraron casos en 2024.

En la región, la mayoría de las muertes violentas del sector femenino es perpetrada por las parejas o ex parejas de las víctimas.

“Seguimos observando niveles inaceptables de violencia por razón de género contra las mujeres y niñas en América Latina y el Caribe, incluida su expresión más extrema: el feminicidio”, subrayó la Cepal.

Señaló que la violencia feminicida persiste como una grave y extendida vulneración de los derechos humanos en la región.

El año pasado, 14 países registraron 5 mil 502 femicidios frustrados, lo que evidencia la progresión de conductas violentas que pueden culminar en el asesinato, y confirma la importancia de fortalecer los sistemas de alerta, la valoración del riesgo de sufrir abuso letal y la respuesta institucional oportuna para prevenir todas las formas de violencia feminicida.

