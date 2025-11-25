De La Redacción

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 10

En 2024, al menos 3 mil 828 mujeres fueron víctimas de femicidio o muerte violenta por razón de género en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe.

En 17 países de América Latina se perpetraron 3 mil 814 de estos delitos, y 14 en nueve países y territorios del Caribe, según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Estas cifras representan 11 decesos violentos de mujeres por razón de género cada día y un total acumulado de al menos 19 mil 254 feminicidios en los últimos cinco años en la región.

El boletín Violencia feminicida en cifras. Hacia la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado: actuar con sentido de urgencia para garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia, difundido hoy por el OIG, se inscribe en la Campaña ÚNETE para poner fin a las agresiones contra el sector femenino.

La Cepal señaló que la agresión feminicida persiste en la región y afecta la vida de miles de mujeres y niñas, impacta a las comunidades y limita el desarrollo, la igualdad y la paz en las naciones.

De los 17 países de América Latina con información disponible sobre feminicidio o muerte violenta en 2024, 12 registraron una tasa igual o superior a una víctima por cada 100 mil.