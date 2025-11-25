▲ Para revertir la “herencia maldita” de los gobiernos neoliberales en créditos de vivienda, se corrigieron los impagables, dijo ayer el director del Infonavit. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 9

El director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, informó que para revertir la “herencia maldita” de los gobiernos neoliberales en materia de créditos de vivienda para derechohabientes de esta institución, hasta ahora se han corregido 2 millones 500 mil préstamos, de un total de 4 millones 856 mil, que se otorgaron en condiciones impagables antes de 2018.

Informó que se pretende que en los próximos meses se logre revertir la situación de los 2 millones 356 financiamientos restantes.

Detalló que por ahora las restructuraciones se han realizado en varias opciones: con beneficios adicionales, 915 mil; con un programa que se llama Paga lo Justo, hasta julio pasado, 500 mil, y Solución integral para acreditados, que es otra manera de resolver estas hipotecas, un millón 85. Es decir, llevamos 2 millones y medio de esta cantidad que ya están restructurados y la gente puede liquidarlos”.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, dijo que de los 1.8 millones de casas que se definió como meta sexenal de construcción de viviendas, en 2025 se arrancó con 386 mil. Hasta ahora, apuntó, ya están 345 mil 817 en proceso de consolidación de los proyectos, es decir, 90 por ciento de la meta anual. Y este año pretende entregar las primeras 6 mil 51 casas por parte de Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda.