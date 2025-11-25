Política
Emergencia en el campo
El agro se levanta
Foto
Foto Saúl Maldonado, Demián Chávez y Cuartoscuro
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 6

Transportistas inconformes con la inseguridad y productores agobiados por la crisis que impera en el campo conformaron un frente unido que ayer paralizó diversas carreteras del país. En la imagen superior, el bloqueo de una caseta en Culiacán. A la izquierda, el cierre de la carretera federal 57, y abajo, obstrucción de la autopista Durango-Gómez Palacio. A la derecha, el tránsito detenido en la carretera Toluca-México, y abajo, una protesta en el peaje de Calera, Zacatecas, contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

