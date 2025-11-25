Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 4

La oposición en el Senado y Cámara de Diputados pidió al gobierno no equivocarse, ya que los bloqueos de transportistas son producto de la incontrolable inseguridad en las carreteras, mientras Morena pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dar a conocer cuáles son los intereses políticos que hay detrás de esas movilizaciones.

Ello, luego de que la funcionaria señaló que no se entienden dichas manifestaciones, a menos que haya motivaciones políticas.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Lázaro, Rubén Moreira, consideró que la titular de Gobernación hace mal en tratar de minimizar el reclamo que hay en el país por los asaltos en carreteras y pretender distraer la atención con sus dichos.

A la pregunta de si su partido está detrás de los bloqueos, respondió que el tricolor va a acompañar las exigencias de los mexicanos.

Manuel Añorve, coordinador de los senadores priístas, aseguró que las movilizaciones de los transportistas no tienen un tinte político, sino que es un reclamo nacional ante los problemas que están viviendo.

El vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Héctor Saúl Téllez Hernández, pidió al gobierno federal, en específico a Rosa Icela Rodríguez, atender la “justa demanda de los transportistas ante la creciente ola de asaltos y violencia en los caminos, carreteras y autopistas del país”.

Por su parte, la senadora de Morena Guadalupe Chavira consideró que si hay presiones políticas, deben exhibirse, tras demandar a los gobernadores que se involucren en la solución de las demandas de sus ciudadanos, pues en varias ocasiones mantienen puertas cerradas a problemas que son locales, como el abasto de agua, pozos, seguridad municipal o el asfaltado de caminos.

“No pueden estar esperando que la Federación les resuelva todo y luego surjan estos brotes de inconformidad”, apuntó.

Por su lado, el coordinador de los diputados federales guindas, Ricardo Monreal, hizo un llamado tanto a los transportistas como al Ejecutivo a seguir dialogando para buscar soluciones.