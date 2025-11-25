▲ Algunos agricultores se han manifestado contra esta legislación. Foto Demián Chávez Especial para La Jornada

Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 4

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados estimó que dentro de los próximos 10 días se dictaminará la iniciativa en materia de agua, y ratificó que tendrá cambios en los temas de concesiones y herencias, entre otros.

Tras dialogar con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, el coordinador de los legisladores guindas, Ricardo Monreal, declaró que se está buscando modificar la propuesta del Ejecutivo, para que “las sucesiones o transmisiones vayan con las mismas características que están actualmente del tiempo y volumen que la concesión original tiene. Que no se altere ese derecho”, subrayó.

Otra de las cosas que seguramente se cambiará es “que la tierra vaya junto con el agua en el caso de venta, transmisión de propiedad, y que se mantengan estos derechos adquiridos por los productores y por generaciones”.