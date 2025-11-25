Martes 25 de noviembre de 2025, p. 4
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados estimó que dentro de los próximos 10 días se dictaminará la iniciativa en materia de agua, y ratificó que tendrá cambios en los temas de concesiones y herencias, entre otros.
Tras dialogar con el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, el coordinador de los legisladores guindas, Ricardo Monreal, declaró que se está buscando modificar la propuesta del Ejecutivo, para que “las sucesiones o transmisiones vayan con las mismas características que están actualmente del tiempo y volumen que la concesión original tiene. Que no se altere ese derecho”, subrayó.
Otra de las cosas que seguramente se cambiará es “que la tierra vaya junto con el agua en el caso de venta, transmisión de propiedad, y que se mantengan estos derechos adquiridos por los productores y por generaciones”.
Monreal subrayó que el dictamen y la probable aprobación no será lo mismo que la iniciativa. “Aquí no habrá sino una reflexión profunda, nada de que no se modifica una sola coma. Sí se va a modificar la iniciativa de ley y va a ser para beneficio de los usuarios del agua”.
Por lo demás, expuso que muchas de las expresiones vertidas en los foros sobre la propuesta en materia de agua “tienen razón”.
A su vez, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro, Rubén Moreira, minimizó los cambios anunciados. “Ha trascendido que se va a poder heredar. Sí, pero siempre y cuando tengan la autorización de Conagua”.
Estimó que se va a dejar el apartado de que las concesiones sean temporales. “¿Quién va a invertir en sacar agua si a los 15 años te quitan el pozo?”, cuestionó.