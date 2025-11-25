Martes 25 de noviembre de 2025, p. 3
Nogales, Son., Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino bloquearon la garita Mariposa de Nogales como parte de la megamovilización nacional convocada para exigir mejores condiciones para el campo y un alto a la inseguridad que padecen los transportistas.
Ayer, alrededor de las 10:30 horas, se inició la protesta en el cruce fronterizo entre Sonora y Arizona, donde los productores impidieron el paso a vehículos de carga, mientras a los automóviles se les permitió transitar.
Provenientes de Sinaloa, los manifestantes se instalaron en uno de los accesos principales de la caseta; posteriormente, se sumaron labriegos de distintos municipios de Sonora, lo que frenó el cruce de mercancías hacia Estados Unidos.
Autos compactos, turistas y peatones cruzaron sin restricciones por Mariposa y por la garita Dennis DeConcini; el cierre vial fue para los camiones de carga.
Entre los quejosos se encontraba Baltazar Valdez, presidente de la organización Campesinos Unidos y delegado en Sinaloa del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien explicó que la decisión de tomar la caseta se asumió de manera conjunta entre liderazgos estatales y nacionales.
“Si nos movemos antes de concretar un acuerdo, corremos el riesgo de no conseguir nada; ya nos ha pasado”, puntualizó.
Mencionó que también transportistas se sumaron al reclamo por la inseguridad y las pérdidas económicas que enfrentan.
Durante la protesta, el gobernador morenista Alfonso Durazo Montaño se comunicó por teléfono con los campesinos y les reiteró su respaldo para gestionar sus demandas ante las autoridades federales, pero les pidió no afectar a quienes dependen de los cruces fronterizos. Destacó la importancia de mantener la simpatía social hacia sus causas.
Las movilizaciones se replicaron en otras regiones de la entidad. En la zona limítrofe entre Baja California y Sonora, productores del ejido Hermosillo iniciaron protestas desde primeras horas del día y luego se trasladaron a la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali, sumándose a la jornada nacional.
Maquiladoras lo resentirán
En tanto, la industria maquiladora de Nogales comenzó a resentir el impacto económico del cierre.
Genaro Becerra Álvarez, director ejecutivo de Index en esa ciudad, advirtió que el valor diario del flujo de mercancías por Mariposa ronda 100 millones de dólares y un paro prolongado compromete embarques indispensables para más de 100 empresas establecidas en la ciudad. Al cierre de la edición, el bloqueo en la Garita Mariposa de Nogales continuaba.