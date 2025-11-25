Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 3

Nogales, Son., Integrantes del Movimiento Agrícola Campesino bloquearon la garita Mariposa de Nogales como parte de la megamovilización nacional convocada para exigir mejores condiciones para el campo y un alto a la inseguridad que padecen los transportistas.

Ayer, alrededor de las 10:30 horas, se inició la protesta en el cruce fronterizo entre Sonora y Arizona, donde los productores impidieron el paso a vehículos de carga, mientras a los automóviles se les permitió transitar.

Provenientes de Sinaloa, los manifestantes se instalaron en uno de los accesos principales de la caseta; posteriormente, se sumaron labriegos de distintos municipios de Sonora, lo que frenó el cruce de mercancías hacia Estados Unidos.

Autos compactos, turistas y peatones cruzaron sin restricciones por Mariposa y por la garita Dennis DeConcini; el cierre vial fue para los camiones de carga.

Entre los quejosos se encontraba Baltazar Valdez, presidente de la organización Campesinos Unidos y delegado en Sinaloa del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, quien explicó que la decisión de tomar la caseta se asumió de manera conjunta entre liderazgos estatales y nacionales.

“Si nos movemos antes de concretar un acuerdo, corremos el riesgo de no conseguir nada; ya nos ha pasado”, puntualizó.