Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 2

Horas antes de la cita a la que convocó la Secretaría de Gobernación (SG) para dialogar con los transportistas y productores que desde ayer realizan bloqueos carreteros, la titular de esta dependencia, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, subrayó que se mantiene una mesa de trabajo y disposición para escucharlos.

En las últimas semanas, han realizado 200 reuniones con grupos de campesinos y 316 con líderes transportistas, por lo que “no se entienden” las motivaciones de las protestas, salvo que sean de naturaleza política.

En conferencia de prensa en la sede de la SG, afirmó que dirigentes de las agrupaciones que iniciaron la manifestación también son integrantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Además, muchos de ellos tienen carpetas de investigación en su contra desde hace varios años, así como “toda una historia de bloqueo de carreteras, de tomas de casetas”.

Junto con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, Rodríguez los convocó repetidamente a concluir con los bloqueos que, apuntó, afectan a la población.

“Si ya están caminando los acuerdos y las demandas están siendo atendidas, ¿qué hay detrás? pues ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos: al PRI, al PAN y al PRD, claramente, ellos tienen una historia política”, expuso la funcionaria federal.

Al reconocer que aún hay temas por atender, recalcó que las demandas “se atienden en la mesa, no en el bloqueo”, e indicó que “todos nosotros tenemos una vida pública y sabemos cuál es nuestro origen; el de ellos, también; no queremos pensar que hay una motivación política atrás”, en busca de generar la idea de que el gobierno no atiende las demandas sociales.