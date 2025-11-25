A

unque el discurso de la unidad frente a todo y todos se privilegie ante cualquier otro asunto, en el Consejo Coordinador Empresarial la unanimidad ya no existe. La elección del que muy pronto será el presidente del sindicato de patrones, José Medina Mora, rompió el proverbial consenso entre los miembros de ese poderoso instrumento político de la iniciativa privada.

Hace poco más de un año, en los corredores del organismo se barajaban sólo dos nombres del sucesor de Francisco Cervantes: el de Medina Mora, apoyado por la Coparmex y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, y Juan Cortina, del Consejo Nacional Agropecuario.

Ya entonces se tenía como seguro que Medina Mora sería el preferido del ala más conservadora del organismo patronal, pero la determinación topaba con el momento político del país: el relevo en la Presidencia de la República. El temor a un desencuentro que fracturara lo que prometía entablar una muy buena relación entre el gobierno y la iniciativa privada en general, hizo que la decisión se pospusiera. Medina Mora tenía que esperar y Cervantes continuaría en el cargo.

Los plazos se cumplieron y Medina Mora fue electo al frente del Consejo Coordinador Empresarial hace algún par de semanas, pero la incertidumbre sobre el futuro de la relación IP-gobierno mantiene divididos a los jefes de los organismos cupulares que han salvado, en bien de la unidad, dicen ellos, la elección, condicionada al comportamiento del que ahora es líder entre los patrones.

Y es que las cosas no fueron fáciles. La inminente sustitución de Cervantes por Medina Mora, apoyado por el apellido Servitje, frunció el ceño de personajes como Carlos Slim que prefería otra opción. Por eso se construyeron otras dos opciones, candidaturas que pretendían, principalmente, mostrar que no habría consenso si permanecía el nombre de Medina Mora: Sofía Belmar, la lideresa en el negocio de los seguros, y Ernesto Carranza, como representante de los banqueros.

Ninguna de las opciones caminó y llegó la elección sin que hubiera un candidato de unidad; las diferencias prevalecieron y con ellas la división, por eso, por primera vez en el organismo de los patrones, se realizó una votación secreta. Se construyó una opción digital para tal efecto y se votó con el fin de llegar a las fechas electorales con un solo candidato.