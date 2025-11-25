L

a propiedad privada de la tierra no está presente en todos los países; hay naciones donde la tierra pertenece al Estado; hay otras donde existe una propiedad diversa y otras más en que la propiedad individual no tiene restricción alguna.

Como se sabe, en México la propiedad original de la tierra es de la nación, según el artículo 27 constitucional. Es el Estado el que tiene el derecho a transmitir su dominio a los particulares, con lo que se conforma la propiedad privada. Aquí, el primero en derecho es el Estado y luego el individuo.

En la mayoría de los países socialistas la tierra corresponde al Estado, que es el representante del pueblo, y en muchos casos la propiedad es inalienable. La ley protege la integración de las tierras en beneficio de la sociedad. La propiedad privada, en caso de existir, está limitada para algunas actividades productivas.

En el caso de Europa Occidental, hay variaciones en cuanto a la propiedad. En la Inglaterra feudal, las tierras pertenecían al rey y los señores feudales tenían el derecho de uso, siempre y que compartieran la riqueza generada con la corona. Algo semejante sucedía en el resto de Europa.