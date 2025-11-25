▲ Resguardo con vallas metálicas de la Catedral Metropolitana ante la marcha convocada para hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hacia el Zócalo, que se prevé partirá a las 15:30 horas de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre Paseo de la Reforma, y hará una parada simbólica en la denominada Plaza Palestina Libre, en avenida Juárez. Foto Pablo García

as protestas de transportistas y productores agrícolas agregaron tensión a un escenario político y administrativo ya cargado de complicaciones. Bloqueos carreteros, incidentes en una aduana fronteriza y movilizaciones en diversos lugares del país sucedieron en momentos políticos difíciles tanto por la presión desestabilizadora enmascarada a nombre de generación Z (con Z de Azteca) como por los abiertos planes expansionistas de Donald Trump en América Latina.

El nudo que en el gobierno federal batallan por desenredar es el correspondiente a la autenticidad o no de los mecanismos promotores de las demandas sociales presentadas (seguridad, no más extorsiones, los transportistas; mejores precios y condiciones para sus productos, los agricultores). Las causas existen y están en vías de procesamiento resolutivo, señalan en el ámbito presidencial, pero los grupos movilizados aseguran que no ha habido auténtica atención y solución a sus demandas.

Dicho nudo se aprieta aún más a la hora de tratar de identificar y etiquetar a los liderazgos de las acciones realizadas ayer. En Palacio Nacional y en la Secretaría de Gobernación se defiende la tesis de que está en curso una vía de acuerdos, producto de un diálogo por el cual sería innecesario o incluso poco explicable que se recurra a las protestas obstructoras de carreteras. Ello abre en esos niveles la puerta a la especulación sobre las motivaciones de los bloqueos de ayer. Se ha mencionado que los dirigentes pertenecen a partidos contrarios a la llamada Cuarta Transformación.

Rosa Icela Rodríguez, quien ha mantenido una postura de escucha y búsqueda de soluciones concertadas en este y otros temas críticos, señaló ayer en conferencia de prensa: “La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno, al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales”.

Para precisar la “motivación política” que habría en una movilización de la que, dijo, 10 de 11 organizaciones de transportistas se han desmarcado, puntualizó: “nosotros nos preguntamos si ya están caminando los acuerdos y las demandas están siendo atendidas, ¿qué cosa es lo que hay atrás? Pues ellos, aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen al PRI, al PAN y al PRD. Claramente, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política”.