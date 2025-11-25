Demanda una consulta nacional sobre bloqueos

n la historia de México se ha trabajado fuertemente a través de movimientos como la Independencia, la Reforma, la Revolución y ahora la Cuarta Transformación para que el pueblo se pueda expresar, exigir, dialogar, concertar y llegar a acuerdos con las instancias competentes de forma libre, sin ser reprimido, como pasaba anteriormente con los gobiernos neoliberales.

¡¡¡Sin embargo, hay que entender que todos somos todos!!! Y que muchas veces, por intereses de ciertos grupos anarquistas, que se dedican a fomentar el odio, el racismo, la desinformación, manipulación y domesticación del pueblo, mandan a la gente a las calles a bloquear avenidas principales, carreteras, casetas, afectando al pueblo en general que se dirige a sus trabajos, a una urgencia médica, a cerrar un negocio, a las escuelas o a cualquier actividad, quienes, como personas con derecho al libre tránsito, ¡en ese momento ven afectados sus derechos! Urge que se haga una encuesta a nivel nacional respecto al tema del bloqueo. La pregunta es: ¿Te gustaría que se legislara para que sólo se permita que se manifiesten en las dependencias de gobierno relacionadas con dichas demandas y que los servidores públicos que no atiendan y resuelvan las peticiones en tiempo y forma sean removidos de sus cargos por negligencia laboral?

René Suárez Martignon

Se reducen servicios públicos de atención a violencia de género

En 1994 la OPS emitió la Declaración de la Conferencia Interamericana sobre Sociedad, Violencia y Salud, en la que se reconoce la violencia de género como problema de derechos humanos y de salud pública, el mismo año en que la Convención Interamericana de la OEA, en Belém do Pará, Brasil, los estados miembros se comprometieron a “suministrar servicios especializados apropiados para la atención de mujeres víctimas de violencia”, entre otros resolutivos.

Así, el gobierno mexicano decretó dicho acuerdo en el DOF el 19 de enero de 1999. Para su cumplimiento se emitió la NOM-190, antecesora de la 046-SSA2-2005, que establece los procedimientos para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres en el sistema de salud. Por ello, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductivas, a través de la Dirección de Violencia Intrafamiliar, elaboró un modelo de atención a desarrollarse en todas las unidades médicas del sector salud de las entidades federativas.

En la Ciudad de México, en la Secretaría de Salud local, en 2002 comenzó la instauración de los Sepaviges como servicios especializados en hospitales y centros de salud. Hasta 2022 se contabilizaban 26 unidades médicas con este servicio. En la actualidad, paulatinamente están desapareciendo y sólo operan dos terceras partes, lo que reduce la posibilidad de que mujeres, niñas y adolescentes encuentren espacios dignos para una atención oportuna cuando son violentadas.

Sergio Hernández M, promotor en derechos humanos

Les preocupa la relección del director de la FES Cuautitlán

Frente al proceso de designación de la dirección para 2025-2029 de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán manifestamos nuestra preocupación por la eventual relección de David Quintanar Guerrero. Su administración se ha caracterizado por intimidación y hostigamiento laboral hacia profesores; pérdida de la acreditación internacional de las carreras de ingeniería de alimentos e ingeniería química, notable rezago en la actualización de programas educativos, designación de funcionarios marcada por el amiguismo, otorgamiento de plazas de profesor de carrera a miembros de su equipo, nula transparencia del presupuesto, intromisión permanente de la secretaria general del AAPAUNAM en decisiones de la facultad, nula rendición de cuentas y ausencia total de diálogo con su comunidad.