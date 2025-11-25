Reuters y Europa Press

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 31

Pekín. El presidente chino, Xi Jinping, indicó ayer a su par estadunidense, Donald Trump, durante una conversación telefónica, que el “retorno de Taiwán a China” es una parte fundamental del orden internacional de la posguerra. “China y Estados Unidos alguna vez lucharon lado a lado contra el fascismo y el militarismo”, expresó Xi.

Al mismo tiempo, el gobierno chino calificó la decisión de Japón de desplegar misiles en una isla cercana a Taiwán como un intento deliberado de “crear tensión regional y provocar una confrontación militar”, lo que el viceministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Francois Wu, elogió para mantener la seguridad en el territorio.

“China y Estados Unidos lucharon juntos contra el fascismo y el militarismo, y ahora deben trabajar juntos para salvaguardar los resultados de la Segunda Guerra Mundial”, afirmó Xi, según la agencia Xinhua.

Mientras, Trump reconoció que China fue una parte importante de la victoria en la Segunda Guerra Mundial y enfatizó que Estados Unidos entiende lo importante que es la cuestión de Taiwán para China, informó la agencia oficial Xinhua.

La Organización de Naciones Unidas reconoce el principio de una sola China y considera a Taiwán parte de su territorio.