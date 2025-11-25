Ap

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 30

El Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó ayer el encarcelamiento de Jair Bolsonaro (en foto de archivo) luego que el ex presidente admitió que intentó romper su tobillera de rastreo (imagen inferior) el fin de semana, cuando estaba bajo arresto domiciliario. La acción fue considerada un intento de fuga para evitar la sentencia de 27 años en prisión por encabezar un intento de golpe de Estado. El acusado, de 70 años, fue arrestado el sábado y detenido en una celda en la sede de la policía en Brasilia.