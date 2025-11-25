Jairo Gómez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 30

Bogotá. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) propicia la compra de votos en Colombia para las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2026.

Sin eufemismos, así lo denunció el presidente, Gustavo Petro, ante una multitud de estudiantes y residentes de un barrio popular en la ciudad de Cali, en el suroccidente de Colombia, una de las regiones más afectada por la exclusión social y el narcoparamilitarismo.

“Hubo una reunión virtual y ahí estuvo un estadunidense con decenas y decenas de alcaldes de Colombia. Claro, saben que la mayoría no son progresistas y estaban varios candidatos presidenciales oyendo al gringo y les dijeron: ‘les vamos a dar un billete para que se puedan comprar los votos de los pobres en Colombia’”, afirmó Petro.

Según el presidente colombiano, el BID, acompañado con alcaldes poderosos, realizó una reunión virtual con cientos de mandatarios locales de oposición a su gobierno –en Colombia hay mil 110 municipios, con igual número de alcaldes– para manifestarles su intención de hacer “supuestas inversiones sociales, sólo con el interés de que esos dineros vayan a la compra de votos”.

El BID, con sede en Washington, es un órgano de crédito internacional que, además de prestar dinero a los países de América, también apoya inversiones de carácter social y financiero, básicamente en las economías emergentes del hemisferio.

“Todos los alcaldes –continuó el presidente colombiano– que estaban en esa reunión empezaron a ofrecer instituciones para recibir decenas de millones de dólares del BID, sin permiso del gobierno nacional, para la compra de votos con aval del gobierno de Estados Unidos mediante esa institución crediticia con el fin de endeudar al pueblo y para que ustedes voten por sus verdugos, que son los amigos del señor Marco Rubio (secretario de Estado estadunidense)”.