Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 30

Moscú. Rusia y Ucrania entienden a su manera el llamado plan de paz del mandatario Donald Trump: el Kremlin insiste en que se trata del borrador de 28 puntos que el mandatario estadunidense presentó la semana anterior y que, en opinión de expertos, corresponde más a los intereses rusos; Kiev, en cambio, asegura que ese proyecto inicial ya se modificó en Ginebra y ahora consta de 19 aspectos que le favorecen frente a las exigencias de Moscú.

Rusos y ucranios consideran que quedan “asuntos pendientes” y hay también una contraoferta europea al plan de Trump, que no es claro si se estudiará por separado o se integró parte de éste en el borrador elaborado en la ciudad suiza por estadunidenses y representantes de Kiev.

El domingo, en Ginebra, al término de las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania, donde no participó Rusia, los jefes de las delegaciones, Marco Rubio, secretario de Estado y consejero de seguridad nacional, y Andriy Yermak, jefe de la oficina de la presidencia, respectivamente, coincidieron en mostrarse “muy satisfechos” por los avances logrados.

La mañana de este lunes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, telefoneó a su colega de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para reiterar lo que ya había comentado el viernes anterior, en una reunión del Consejo de Seguridad ruso: que el plan de paz de Trump, el de 28 puntos, le parecía una buena base para negociar un arreglo político de la “crisis de Ucrania” , aunque todavía había que “discutir” algunos temas.

Casi a la misma hora, desde Kiev, el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, dio a conocer que en Ginebra “hemos logrado mantener sobre la mesa algunos puntos extremadamente sensibles” y ofreció seguir trabajando “con Estados Unidos y con nuestros socios europeos para buscar fórmulas de compromiso que refuercen, no que debiliten a Ucrania”.

En tanto, un asesor de la Oficina de la Presidencia ucrania, Oleksandr Bevs, resumió una versión aún más optimista en su cuenta de Facebook: “Ucrania discutió con Estados Unidos cada punto del plan propuesto. El plan de 28 puntos, tal y como se conoció, no existe más: una parte de los temas se eliminó; otra, se modificó de tal manera que ninguna observación ucrania quedó sin ser atendida”.