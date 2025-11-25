Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025

Caracas. El gobierno de Venezuela rechazó la designación de Estados Unidos, hecha efectiva este lunes, del “inexistente cártel de Los Soles” como organización terrorista extranjera. Caracas calificó esta acción de una ridícula patraña del secretario de Estado Marco Rubio “para justificar una intervención ilegítima e ilegal a Venezuela”.

“Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”, reza un comunicado de la cancillería venezolana.

El listado de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), elaborado por autoridades estadunidenses, dentro del cual hay grupos islamitas, separatistas, guerrillas y, como novedad reciente, pandillas y grupos narcotraficantes de México y Colombia, es elaborado por el Departamento de Estado estadunidense y se supone que otorga al gobierno de Donald Trump facultades jurídicas para sancionar, congelar activos y perseguir judicialmente a toda persona o entidad que colabore con quien aparezca en él.

La justificación, según el Departamento de Estado, es que “el cártel de Los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”.

Aunque nunca una institución ha presentado prueba alguna, durante años una narrativa replicada por medios y agencias estadunidenses ha sostenido que existe un supuesto “cártel” integrado por militares venezolanos y liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como miembros de su gobierno, que supuestamente se encarga de traficar estupefacientes.