Hasta los estadunidenses se oponen a un ataque, señala
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 29
Caracas. El gobierno de Venezuela rechazó la designación de Estados Unidos, hecha efectiva este lunes, del “inexistente cártel de Los Soles” como organización terrorista extranjera. Caracas calificó esta acción de una ridícula patraña del secretario de Estado Marco Rubio “para justificar una intervención ilegítima e ilegal a Venezuela”.
“Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”, reza un comunicado de la cancillería venezolana.
El listado de organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), elaborado por autoridades estadunidenses, dentro del cual hay grupos islamitas, separatistas, guerrillas y, como novedad reciente, pandillas y grupos narcotraficantes de México y Colombia, es elaborado por el Departamento de Estado estadunidense y se supone que otorga al gobierno de Donald Trump facultades jurídicas para sancionar, congelar activos y perseguir judicialmente a toda persona o entidad que colabore con quien aparezca en él.
La justificación, según el Departamento de Estado, es que “el cártel de Los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”.
Aunque nunca una institución ha presentado prueba alguna, durante años una narrativa replicada por medios y agencias estadunidenses ha sostenido que existe un supuesto “cártel” integrado por militares venezolanos y liderado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como miembros de su gobierno, que supuestamente se encarga de traficar estupefacientes.
Desde su llegada al gobierno de Washington, Marco Rubio ha echado mano de este discurso para presionar a la Casa Blanca en función de lo que ha sido su histórico objetivo personal provocar la salida del poder de Maduro.
El comunicado de Venezuela insta al gobierno estadunidense a “rectificar esta errática política de agresiones y amenazas, rechazadas contundentemente por el propio pueblo de Estados Unidos”, ya que afectan a todo el Caribe y, además, “en nada contribuyen a un verdadero y genuino combate contra el tráfico ilícito de drogas”.
Lo del rechazo por parte del pueblo de Estados Unidos se sostiene en la encuesta publicada el fin de semana por el medio CBS News, que afirma que 70 por ciento de los estadunidenses se oponen a una acción militar de su país contra Venezuela.
Pueblo “más unido que nunca”
El gobierno de Caracas también afirma que el pueblo venezolano “está más unido y cohesionado que nunca”, y está dedicado a atender la vida nacional “y encaminado en las festividades navideñas”.
El domingo se llevó a cabo en toda Venezuela la cuarta consulta popular nacional de 2025, modalidad de democracia participativa en la que el pueblo elige por voto directo los dos proyectos comunitarios que recibirán financiamiento inmediato del gobierno de Caracas con el fin de que la propia comunidad los ponga en ejecución.