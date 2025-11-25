▲ Efectivos del Pentágono realizaron disparos de ametralladoras con fuego real a bordo del buque Iwo Jima, en el Caribe. Foto tomada de las redes sociales de US Marines

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 29

Washington. Al entrar en vigor la designación por parte de Estados Unidos del supuesto cártel de Los Soles como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y al cual acusa sin pruebas de ser liderado por el presidente de Venezuela, la Casa Blanca insistió ayer en que “el régimen del mandatario Nicolás Maduro es ilegítimo”, y advirtió que “es de esperar que los ataques marítimos continúen” en el Caribe.

Horas después de que se hizo efectiva la designación del cártel de Los Soles como organización terrorista, páginas web de rastreo de vuelos reportaron la presencia de un bombardero B-52 y dos aviones de guerra F-18 de la Fuerzas Aérea estadunidense muy cerca de las costas de Venezuela, informó el diario colombiano El Tiempo.

Trascendió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a sus asesores que planea hablar directamente con el mandatario bolivariano, incluso cuando está acusado de ser jefe de una organización terroristas, afirmaron funcionarios a Axios.

El jefe de la Casa Blanca comentó que planea hablar con Maduro, pero la llamada aún no tiene fecha y se encuentra “en fase de planificación”.

“Nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo (a Maduro) en este momento. No diría que nunca vaya a ser así, pero ése no es el plan ahora”, aseguró a Axios un funcionario cercano a las conversaciones con Caracas.

La administración estadunidense no confirmó ni desmintió el informe de Axios.

Durante una rueda de prensa, Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, reiteró que no se tolerará el ingreso de drogas procedentes de Venezuela. “No permitiremos que ese veneno mortal entre en nuestro país”, y subrayó que “resulta inaceptable para este presidente y su equipo permitir el tráfico de estupefacientes ilegales y letales hacia Estados Unidos”.

Convertida en la decimotercera organización latinoamericana designada como FTO en lo que va del segundo mandato de Trump, que comenzó en enero, la caracterización del cártel de Los Soles implica intensificar sanciones económicas, facilitar la interdicción o justificar legalmente bombardeos selectivos y operaciones militares más agresivas dentro de su estrategia antidrogas, informó CNN.