The Independent

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 28

La administración del presidente Donald Trump sufrió ayer otro golpe legal luego de que la jueza federal en Virginia, Cameron Currie, desestimó las acusaciones contra dos de sus enemigos políticos, el ex director de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) James Comey (en el centro) y la fiscal general de Nueva York, Letitia James (derecha). La magistrada determinó que la fiscal federal interina, Lindsey Halligan, que firmó los casos, fue designada ilegalmente para su puesto, lo que hace que las acusaciones en sí mismas sean inválidas. La Casa Blanca reviró que el fallo “no será la última palabra sobre este asunto”. En otro frente, el Departamento de Guerra abrió una investigación al senador demócrata Mark Kelly (izquierda), un ex oficial naval, quien participó en un video en el que llamó a los miembros activos del servicio militar a ignorar órdenes que violen la Constitución.