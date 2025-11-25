Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 34

León, Gto., “Sigo siendo panista”, pero crítica al interior del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, ante la posibilidad de que deje las filas del blanquiazul por conflictos internos.

En el estado de Guanajuato son conocidas las diferencias que la munícipe mantiene con la dirigencia estatal del PAN y con la gobernadora Libia García Muñoz Ledo, que han propiciado la expectativa de que deje ese instituto político bajo cuyas siglas ganó su cargo.

Alejandra Gutiérrez visitó ayer la Ciudad de México para difundir la oferta turística de León, y también se reunió con el dirigente nacional de su partido, Jorge Romero Herrera, a quien reafirmó su disposición al diálogo, difundió la presidenta municipal en su cuenta de la red social X.

–¿No sale del Partido Aacción Nacional? –se le preguntó al final de una conferencia de prensa luego que presentó el proyecto Vive León.

–Hoy sigo siendo panista, pero he sido una voz crítica, donde siempre he señalado lo que creo, pero sobre todo donde siempre he actuado con principios y valores que son los que me tienen aquí.