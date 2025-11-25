Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 34

Zacatecas, Zac., La dirigencia estatal de la sección 58 del SNTE en Zacatecas rechazó el programa de “federalización” de la nómina magisterial anunciada por el gobierno de David Monreal Ávila a través de un decreto publicado en su Periódico Oficial del gobierno del estado, con el que se pretende que 874 trabajadores de la educación, que actualmente cobran en la nómina estatal, sean absorbidos por el gobierno federal, lo que implicaría la pérdida individual de prestaciones contractuales que durante años han conquistado laboralmente a nivel local.

Marcelino Rodarte Hernández, dirigente de la sección 58, anunció el inicio de un paro de labores por tiempo indeterminado, y lamentó que la administración estatal morenista esté ofreciendo un incentivo de 37 mil pesos a cada uno de los maestros que acepten el traslado a la “federalización”, lo que implica la renuncia a la plaza estatal como trabajador de la educación de forma irrevocable.

En el decreto, el gobierno de Zacatecas indica que los recursos para entregar incentivos, provendrán del Capítulo 4000-Partida 4411, de “Ayudas Sociales”, por un monto de hasta 32 millones 338 mil pesos.

La acción gubernamental, sin embargo, fue rechazada por Rodarte Hernández, quien la catalogó como un acto gubernamental “opaco, improvisado y lesivo para los derechos laborales del magisterio”.