Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 34

Guadalajara, Jal., Los ocho detenidos y vinculados a proceso en el complejo penitenciario de Puente Grande por los desmanes realizados en la capital el 15 de noviembre pasado, son residentes en la zona metropolitana de Guadalajara, tal como denunciaron familiares luego que fueron liberadas 32 personas que también habían sido acusadas de participar en los actos vandálicos y el juez desestimó su intervención.

El 19 de noviembre, el gobernador emecista, Pablo Lemus, afirmó que detectaron un camión en el que llegaron a Guadalajara el 15 de noviembre unos 50 “agitadores” profesionales que participaron en las agresiones contra el palacio de gobierno, la plaza de armas yel Congreso estatal, entre quienes dijo había al menos 17 “de alta peligrosidad” que ya estaban detenidos y “a la sombra”.

“A estas personas les pagaron un sueldo para venir a ocasionar destrozos en Jalisco y, por supuesto, desviar la atención de lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Hay 17 de ellos ya identificados, que vienen principalmente del estado de México (...) No vamos a permitir que se libere a esta bola de delincuentes pagados, con intereses políticos a nivel nacional”, dijo en esa ocasión.

Contrario a la declaración de Lemus, los ocho detenidos son todos residentes en la capital del estado.

Adrián Vélez Avitia, es originario de Chihuahua pero tiene por lo menos un año viviendo en Tonalá. De Ricardo López López se desconoce de dónde es originario, pero también tiene domicilio en dicho municipio.