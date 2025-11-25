El 15 de noviembre atacaron el palacio de gobierno y el Congreso estatal
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 34
Guadalajara, Jal., Los ocho detenidos y vinculados a proceso en el complejo penitenciario de Puente Grande por los desmanes realizados en la capital el 15 de noviembre pasado, son residentes en la zona metropolitana de Guadalajara, tal como denunciaron familiares luego que fueron liberadas 32 personas que también habían sido acusadas de participar en los actos vandálicos y el juez desestimó su intervención.
El 19 de noviembre, el gobernador emecista, Pablo Lemus, afirmó que detectaron un camión en el que llegaron a Guadalajara el 15 de noviembre unos 50 “agitadores” profesionales que participaron en las agresiones contra el palacio de gobierno, la plaza de armas yel Congreso estatal, entre quienes dijo había al menos 17 “de alta peligrosidad” que ya estaban detenidos y “a la sombra”.
“A estas personas les pagaron un sueldo para venir a ocasionar destrozos en Jalisco y, por supuesto, desviar la atención de lo que estaba pasando en la Ciudad de México. Hay 17 de ellos ya identificados, que vienen principalmente del estado de México (...) No vamos a permitir que se libere a esta bola de delincuentes pagados, con intereses políticos a nivel nacional”, dijo en esa ocasión.
Contrario a la declaración de Lemus, los ocho detenidos son todos residentes en la capital del estado.
Adrián Vélez Avitia, es originario de Chihuahua pero tiene por lo menos un año viviendo en Tonalá. De Ricardo López López se desconoce de dónde es originario, pero también tiene domicilio en dicho municipio.
Héctor Gerardo, otro de los ocho capturados, tampoco tiene datos de dónde nació pero sí comprobó que vive en Guadalajara. Lo mismo ocurre con Josué Yair Tavares, que vive en la capital jalisciense.
Juan Alejandro Godoy es originario de Guadalajara con domicilio en Tlaquepaque, mientras Jonás Emmanuel tiene domicilio en Guadalajara, aunque no hay reporte de su lugar de nacimiento, al igual que tampoco se informó dónde es Rogelio Alejandro Ramos, aunque tiene su casa en Zapopan.
Hasta Felipe Desidero Meyo, del estado de México, quien vive en situación de calle, radica en Guadalajara.
“Luego vamos a ir transparentando de dónde salieron los recursos para pagarles. Ellos, en sus declaraciones, van a ir ‘cantando’ quién les pagó los recursos para venir a hacer los daños aquí. Al cabo de los años, en la sombra, ellos van a ir soltando mucha información”, agregó Lemus el 19 de noviembre, tras insistir en que eran agentes enviados para generar violencia aquí.
El 20 de noviembre, luego de cinco días de haber sido detenidos de forma aleatoria y con exceso de violencia por efectivos estatales y municipales, se acreditó que 32 de los 40 detenidos no cometieron ni participaron en el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, por lo cual fueron liberados “con las reservas legales”.