Reubicarán 8 escuelas de Xalapa afectadas por lluvias e inundaciones
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 33

Xalapa, Ver., Al menos ocho escuelas de la zona norte del estado tendrán que ser reubicadas luego de las afectaciones que sufrieron por las lluvias e inundaciones de octubre, informó la secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, previo a su comparecencia en el Congreso estatal.

Explicó que hay planteles en los que todavía no se puede impartir clases, pues aín tienen lodo y agua, por lo que se analiza el sitio donde se instalarán.

Clases en línea

Señaló que algunas de estas instituciones educativas se encuentran cerradas, pero se imparten clases en línea, para que los alumnos no tengan un mayor atraso en su aprendizaje.

La funcionaria detalló que en algunos inmuebles los alumnos no pueden entrar, porque se continúa con el trabajo de limpieza y sanitización.

“Hay ocho escuelas que se perdieron, no se van a recuperar, pero los seguros trabajan y vamos muy bien”. Por el momento son clases virtuales y serán reubicadas,comentó.

