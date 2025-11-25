Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 33

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Agrupaciones y colectivos de mujeres de cuatro regiones de Chiapas exigieron un “alto a los despojos de nuestras tierras, que se respete el derecho de la energía eléctrica y que sea reconocido constitucionalmente como un derecho humano”.

En un documento difundido al final de su octava asamblea estatal realizada en el municipio de Salto de Agua, al norte del estado, con la finalidad de “analizar, reflexionar, aprender y sanarnos colectivamente desde el compartir nuestras palabras en común”, las mujeres afirmaron que el sistema capitalista y la violencia siguen afectando sus comunidades.

“En nuestra región Altos, tseltal y tsotsil las mujeres manifestamos que el sistema capitalista sigue dañando a nuestra madre tierra mediante la tala de árboles, el uso de agroquímicos y fertilizantes sintético,s así como la venta de maíz transgénico para la siembra”, reclamaron.

“La delincuencia y el crimen organizado siguen adentro de nuestros pueblos ganando terreno, principalmente con los jóvenes que ya no quieren trabajar; prefieren robar para tener dinero para la compra del alcohol y drogas que el mismo crimen organizado vende”, agregaron.

Ante esta situación, propusieron “el fortalecimiento, principalmente de nuestros compañeros, sin dejar de lado a nuestras compañeras y jóvenes para que se puedan crear alianzas y las mujeres tengan esa motivación para seguir con fortaleza y poder luchar en colectividad”.