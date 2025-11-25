▲ Familiares de víctimas, madres de familia, estudiantes y diversos colectivos exigieron el pasado 8 de marzo frenar los crímenes contra mujeres. Foto Rubicela Morelos Cruz

Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 33

Cuernavaca, Mor., Los gobiernos de Morelos y federal no están cumpliendo con su función de garantizar la seguridad y la no violencia a las mujeres morelenses, así como los otros dos poderes del estado, sostuvieron tres feministas locales en el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este martes. Coincidieron en que la entidad se ubica en los primeros lugares en el ámbito nacional en los delitos de feminicidios y de abuso sexual y no se ha despenalizado el aborto.

Juliana García, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, dio a conocer que la organización ha documentado del año 2000 a lo que va de 2025 un total de mil 590 feminicidios. Exigió un alto a los “feminicidios impunes”.

“El feminicidio es la forma extrema de violencia que sufren las mujeres en un sistema de dominación capitalista patriarcal y machista que las somete a explotación y opresión a través de la violencia de género. El grado de impunidad que prevalece es tan alto que permite que los criminales sientan que pueden hacerlo sin sufrir las consecuencias legales que implica este delito grave”, expuso.

Ante esta situación, urgió un programa general que articule las medidas necesarias para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.

“Es hora de que el gobierno federal, que preside Claudia Sheinbaum, y el estatal con Margarita González Saravia, presenten los resultados que las mujeres reclamamos y ellas se comprometieron”, recalcó.

Puntualizó que la extinción de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) el 1º de enero de este año, “trajo consigo una inacción del Estado mexicano” debido que este “era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación que se encargaba de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra”.