Vicente Juárez e Iván Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 32

Rafael Cárdenas Govea, ex regidor y ex candidato del PRI a la alcaldía de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, fue asesinado cuando circulaba en su camioneta en ese municipio, ubicado a 50 kilómetros de la capital del estado.

El político fue ultimado la mañana de este domingo en una zona rural por sujetos armados. Testigos afirmaron que Cárdenas Govea fue interceptado por los delincuentes en un camino vecinal que parte de la carretera estatal 22, a la altura del poblado La Bonita.

Al lugar llegó personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado para realizar una inspección y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Legista, donde se le practicaría la correspondiente autopsia de ley.