Rafael Cárdenas Govea, ex regidor y ex candidato del PRI a la alcaldía de Villa de Zaragoza, San Luis Potosí, fue asesinado cuando circulaba en su camioneta en ese municipio, ubicado a 50 kilómetros de la capital del estado.
El político fue ultimado la mañana de este domingo en una zona rural por sujetos armados. Testigos afirmaron que Cárdenas Govea fue interceptado por los delincuentes en un camino vecinal que parte de la carretera estatal 22, a la altura del poblado La Bonita.
Al lugar llegó personal de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado para realizar una inspección y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Legista, donde se le practicaría la correspondiente autopsia de ley.
Mientras, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dio a conocer que al menos tres presidentes municipales electos han solicitado apoyo y protección de la Secretaría de Seguridad Pública.
Dijo que desconoce los motivos por los que han pedido escoltas, aun cuando se sabe que al menos dos han sufrido ataques armados a sus domicilios, y añadió que cada quien “trae su tema”.
Refirió que las solicitudes de protección son de abanderados de partidos opositores; sin embargo, dijo que también hay al menos una de representantes de Morena.
Indicó que la Fiscalía General del Estado será la responsable de informar los avances en torno al asesinato del ex alcalde de Zongolica y líder social, Carlos Mezhua.