Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 32

Aguascalientes, Ags., Cuatro menores de edad fueron heridos de bala por policías del municipio de Jesús María que habían acudido a controlar una riña familiar en la colonia La Loma, de la cabecera de esa localidad, ubicada al norte de la capital del estado.

Alrededor de las 21:15 horas, luego de recibir una llamada al número de emergencias 911, los agentes acudieron a un domicilio de esa populosa zona habitacional, donde se llevaba a cabo un convivio familiar y se había suscitado un pleito entre los asistentes.

Los uniformados llegaron para sofocar la reyerta; sin embargo, en determinado momento se suscitó un intercambio de palabras entre los civiles y los elementos de seguridad que terminó en una pelea a golpes entre ambos bandos.

Según testigos, un oficial le habría arrebatado un celular a uno de los individuos presentes, lo que desató un intercambio de golpes. Los civiles comenzaron a atacar con piedras a los policías, que al verse superados accionaron sus armas de fuego en múltiples ocasiones.