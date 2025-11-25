▲ Udo Kier apareció en cientos de películas y trabajó junto a celebridades como Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder. Foto Afp

Los Ángeles., El actor alemán Udo Kier, figura de culto en Hollywood y en el cine independiente, falleció el domingo en California a los 81 años, informó la revista estadonidense Variety.

Su pareja, el artista Delbert McBride, confirmó el deceso del actor en Palm Springs, a unos 170 kilómetros de Los Ángeles. No se dio a conocer la causa de muerte.

Con una carrera que abarcó más de medio siglo, Kier apareció en cientos de películas y trabajó junto a celebridades como Andy Warhol y Rainer Werner Fassbinder. Saltó a la fama en los años 70 con sus interpretaciones de Frankenstein y Drácula, producidas por Warhol.

Kier afirmó haber comido sólo ensalada y agua durante una semana para perder rápidamente unos 5 kilos para el papel de Drácula, y llegó a pasar tiempo en una silla de ruedas por lo débil que quedó.

También actuó en películas del director danés Lars von Trier, incluidas Manderlay, sobre una plantación de Alabama en los años 30 donde aún había esclavos, y la cinta de arte erótico Nymphomaniac.

Kier también se sentía cómodo en el cine comercial. Sus penetrantes ojos azules e intensidad teatral lo hicieron destacar en Ace Ventura: Pet Detective, Armageddon y Blade, a menudo por encarnar villanos elegantes, excéntricos o personajes de otro mundo.

“Jamás existirá otra persona y artista como Udo Kier. Qué sentido del humor, qué buen gusto, qué alegría de vivir”, escribió en X el cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, que dirigió a Kier en las películas Bacurau (2019) y El agente secreto (2025).

Kier, quien vivió muchos años entre Europa y Estados Unidos, conocido por su personalidad extravagante y su gusto por la vida nocturna, bromeó una vez: “Me gustaba la atención. Por eso me hice actor”.