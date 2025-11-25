Espectáculos
Pide Salma Hayek a la Presidenta incentivos para impulsar el cine
Foto
▲ Claudia Sheinbaum conoció a la actriz Salma Hayek el domingo pasado en el puerto de Veracruz.Foto tomada del Facebook de la mandataria
 
Periódico La Jornada
Martes 25 de noviembre de 2025, p. 8

Salma Hayek pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promover mayores incentivos para impulsar la industria cinematográfica nacional.

La jefa del Ejecutivo informó que, en el marco de la visita de trabajo que realizó el domingo pasado al puerto de Veracruz, conoció a la actriz –quien se encuentra allí filmando una película–, con quien dialogó un par de horas.

Al destacar la trayectoria de Hayek y su apoyo a los migrantes en medio de la difícil situación que hoy enfrentan por las redadas en Estados Unidos, la mandataria destacó que la industria del cine genera cientos de empleos. 

“Una mujer muy echada para adelante, me cayó muy bien. Platicamos de algo que ya me habían dicho Josefina (Rodríguez, secretaria de Turismo) y Claudia Curiel (secretaria de Cultura), que es generar incentivos para que se haga más cine nacional e internacional en México. Me planteó ella (Salma) que era importante y quedamos que lo íbamos a platicar para que se promoviera… Ella planteaba que a lo mejor debe haber incentivos para promover la industria cinematográfica, lo que me pareció muy importante”, expuso.

Sheinbaum Pardo resaltó que la película que hizo Hayek sobre la pintora Frida Kahlo volvió a la artista “un hito en el mundo entero, extranjeros vienen a México ya no a conocer a Diego Rivera, sino a Frida Kahlo, esa película fue muy importante por esa razón.

“Queremos que la película que (está filmando) –nos contó algo pero no lo puedo decir– (vaya) más allá, (ya que) se ven escenas de Veracruz, la belleza (del país). México es bello y es mágico, así lo dijo ella. Así que también coloque a México en el mundo entero”, aseveró.

