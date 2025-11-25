Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 8

En el aniversario 91 del Teatro del Pueblo se presentaron bailarines, atrevidos bufones, artistas con máscaras de demonios que tocaron instrumentos de viento y percusiones, además de tener elementos del folclor mexicano, el arte drag, el burlesque y el cabaret, entre el inconfundible sonido de una infinidad de organilleros que por momentos hizo eco del tradicional Cielito lindo.

La noche del domingo, en el inmueble de la calle República de Venezuela, tras la presentación de La Nueva Revista Mexicana, de la compañía La Pícara Pandilla, Víctor Miguel Maya y Román Dichi Lara, en representación de los cilindreros, entregaron de manera oficial a Mariana Gómez Godoy, directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, con la presencia de Carlos Cervantes, de la Autoridad del Centro Histórico, el expediente técnico y el proyecto de salvaguarda para que se inicie el proceso de inscripción del oficio de organillero como patrimonio inmaterial de la Ciudad de México.

Gómez Godoy expresó: “en este complejo lugar que es el Centro Histórico se encuentra otro mundo cultural y económico, el cual es muy importante; siempre los escuchamos cuando vamos caminando y es esta música que siempre está presente. Tenemos la certeza de que pronto (la actividad de organilleros) será reconocida como patrimonio de la Ciudad de México”.

Víctor Miguel Maya, quien encabeza la Corporación Cultural de Organilleros de México comentó: “el próximo viernes en un acto cerrado vamos a defender el proyecto de inscripción ante la Comisión de Patrimonio de la Ciudad de México. Ahora estamos cerrando filas en la comunidad por la afectación que tenemos de quienes trabajan con cajas que tienen una grabadora adentro (que simulan ser organillos) y se están multiplicando”.

La problemática se está agudizando, dijo, porque “trabajamos en el espacio público y si nos llegamos a encontrar a este grupo de personas en tianguis o mercados, a veces, no es de la forma más cordial y hay agresiones a nuestros compañeros”.

El organillero agregó: “estas personas que están usando nuestra propiedad, que es la música, tampoco respetan los espacios de trabajo y se ponen violentas; además nosotros traemos instrumentos históricos, de alto valor, y ellos no. Entonces si hay algún problema y se dañan nuestros instrumentos la pérdida no sólo es para quienes estamos en el oficio, sino para el patrimonio de la ciudad”.