Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 27

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ayer tuvo una “muy buena” llamada telefónica con su par chino, Xi Jinping, durante la cual discutieron sobre la guerra en Ucrania, el tráfico de fentanilo y un acuerdo agrícola.

“Hemos hecho un buen acuerdo, y muy importante, para nuestros grandes agricultores, y sólo mejorará. ¡Nuestra relación con China es extremadamente fuerte!”, escribió el republicano en una publicación en Truth Social.

The Wall Street Journal reportó que fue Xi quien inició la llamada con Trump, en un inusual acto de diplomacia proactiva interpretado como muestra de la importancia estratégica que Pekín concede a la estabilización de las relaciones con Washington.

En los últimos meses, la relación entre ambas potencias experimentó una volátil estabilización tras un periodo de escalada comercial a inicios de año, marcada por aranceles mutuos que alcanzaron picos de 145 por ciento.

Programa de apoyo al campo estadunidense

El punto de inflexión llegó el pasado 5 de noviembre, cuando Trump y Xi sellaron un acuerdo económico en Seúl que redujo tensiones al suspender por un año los controles chinos sobre exportaciones de tierras raras anunciados en octubre.