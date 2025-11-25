▲ Las exportaciones de ganado nacional a Estados Unidos seguirán detenidas de manera indefinida, anunció ayer el USDA. Foto La Jornada

De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 27

La reapertura de la frontera a las importaciones de ganado aún requiere que se tomen más precauciones, por lo que aún no hay fecha para llevarla a cabo, declaró ayer la titular del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), Brooke Rollins, en conferencia telefónica.

“Aún no tenemos una fecha firme, pero estamos haciendo grandes avances”, dijo Rollins a pregunta expresa ante periodistas.

“Hemos sido claros en que no abriremos ninguno de nuestros cuatro puertos (dos en la frontera de Texas, uno en Nuevo México y uno en Arizona) hasta que estemos seguros de que nuestros socios en México con Senasica (Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) y, por supuesto, nuestro USDA, hemos aplicado todas las precauciones.