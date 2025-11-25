Julio Gutiérrez

Los nuevos competidores del sector financiero digital han propiciado que más personas accedan a productos de crédito y ahorro, herramientas a las que tradicionalmente sólo tenían acceso unos cuantos, de acuerdo con información de l Banco Nacional de México (Banamex).

Al mismo tiempo, la incursión del Banco del Bienestar permitió acceso a servicios financieros a grupos de población que habían quedado excluidos por las grandes instituciones, señala el Índice Banamex de Inclusión Financiera en su edición de 2025, presentado ayer.

Entre los avances en años recientes destaca que se ha estrechado la brecha de género en la propiedad de las cuentas.

Los resultados fueron presentados un par de días antes de que el gobierno federal dé a conocer la Política Nacional de Inclusión Financiera.

Según Banamex, entre 2021 y 2024 la proporción de personas que abrieron una cuenta de ahorro por Internet o aplicación no bancaria pasó de 2.7 a 10.3 por ciento, “lo que muestra un avance significativos en la adopción de servicios digitales en México y es uno de los cambios más relevantes desde que comenzó a elaborarse el estudio”.