Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 24

El aumento de las tarifas de electricidad, transporte público, otras autorizadas por el gobierno, así como de alimentos consumidos fuera del hogar, provocaron que la inflación general en México volviera a tomar impulso, al ubicarse en 3.61 por ciento anual durante la primera quincena de este mes, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que dio a conocer el Inegi, la inflación general rompió una racha de dos lecturas anuales de desaceleración. Asimismo, los precios al consumidor aumentaron más de lo previsto por los analistas, quienes esperaban un incremento de 3.54 por ciento anual en la primera mitad del penúltimo mes de 2025.

Lo anterior fue producto del aumento de las tarifas de electricidad (20.7 por ciento quincenal), debido a la conclusión del programa de subsidios gubernamentales en 11 ciudades; transporte colectivo, 4.32 por ciento; mientras loncherías, restaurantes, similares y otros alimentos cocinados subieron 0.47, 0.51 y 0.61 por ciento, respectivamente. El jitomate se encareció 3.98 por ciento quincenal. El transporte aéreo subió 4.6 por ciento.

El índice subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, además de determinar la trayectoria de los precios a mediano y largo plazos, registró una variación de 4.32 por ciento anual, la misma de la lectura quincenal previa, y se mantiene en máximo desde mayo de 2024.