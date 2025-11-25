De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. a39

Los 49ers de San Francisco consiguieron su octava victoria de la temporada en la NFL, tras imponerse ayer 20-9 ante las Panteras de Carolina, en el partido que se disputaron en el Levi ’s Stadium.

Brock Purdy, mariscal de campo de los niners, lejos estuvo de tener su mejor partido al lanzar solamente un pase de anotación y sufrir tres intercepciones. El ataque terrestre fue una buena alternativa para los dirigidos por Kyle Shanahan, pues el corredor Christian McCaffrey ingresó en una ocasión a las diagonales, tras eludir a cuatro defensivos y registró 89 yardas por la vía del acarreo.