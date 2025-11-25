▲ El reciente triunfo del mexicoestadunidense David Benavidez ante el británico Anthony Yarde, en Emiratos Árabes, le dio reflectores internacionales. Foto Ap

El ciclo natural de boxeo es cruel. Un ídolo que fulguró en una época se apaga mientras una nueva figura irrumpe con la fuerza de una supernova. Eso ha pasado siempre y no sólo en el pugilismo, cuenta José Benavidez, padre y entrenador del campeón semicompleto David Benavidez.

“A todos nos sucede, llegará alguien más joven que nos hará ver viejos y cansados, sin esa chispa que tuvimos alguna vez. Lo que pasa es que en el boxeo es todavía más dramático”, reflexiona desde Dubái, días después de que su hijo David, apodado el Monstruo Mexicano, derrotó con absoluta superioridad al británico Anthony Yarde en Arabia Saudita para conservar su título del CMB en la categoría semipesada.

Durante años buscaron la oportunidad de enfrentar a la estrella indiscutible Saúl Canelo Álvarez, pero éste no accedió a sus peticiones. Aunque declaró que sólo si alguien le pagaba 200 millones de dólares aceptaría enfrentar a Benavidez, una suma que nadie estaría dispuesto a ofrecer por ese combate.

“La última pelea de Canelo demostró su declive. Hoy, lamento decirlo, ya no es interesante (enfrentarlo) ni para nosotros ni para la industria del boxeo, las distancia con David parece inmensa”, dice el entrenador.

“Creo que el tiempo de Canelo terminó. Después de lo que se vio cuando perdió contra Terence Crawford y lo que demostró David el fin de semana, podemos decir que esta es la era Benavidez, el nuevo rostro del boxeo mexicano”, agrega el padre del joven de 28 años.

No es un alarde típico del boxeo que se fundamenta en minimizar al adversario para inflar el propio ego, sino parte del ciclo de la vida útil sobre el cuadrilátero. Toda la historia del boxeo está plagada de grandes campeones que sucumbieron de formas que incluso duelen en el recuerdo.

Muhammad Ali, Mike Tyson, Carlos Zárate, Julio César Chávez, todos memorables, pero cuyos rounds finales, piensan los seguidores más fieles, pudieron evitarse para resguardar el decoro del ídolo caído. Pero así es el boxeo, el deporte más cruel.