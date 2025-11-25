Bolsa de mil millones de dólares para créditos a proyectos futbolísticos
Martes 25 de noviembre de 2025, p. a11
Londres. El Fondo para el Desarrollo de Arabia Saudita (SFD) proporcionará hasta mil millones de dólares en préstamos en condiciones favorables para construir o mejorar infraestructuras futbolísticas en países en desarrollo, como parte de un memorando de entendimiento con la FIFA anunciado ayer.
La iniciativa, de acuerdo con la FIFA, pretende promover el desarrollo sostenible mediante la inversión en instalaciones deportivas, centrándose en la inclusión social, la capacitación de los jóvenes y el crecimiento económico.
“Este convenio marca un paso decisivo con miras a garantizar que nuestras federaciones dispongan de las instalaciones necesarias para hacer que el futbol sea realmente global”, declaró en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
Arabia Saudita ha invertido miles de millones de dólares en acontecimientos deportivos, como el futbol, Fórmula 1, boxeo y golf, en medio de críticos que acusan al país de participar en un “lavado deportivo” por su historial de derechos humanos. El reino ha negado las acusaciones de abusos contra las facultades civiles.
El SFD concede préstamos en condiciones favorables y ayuda técnica para financiar proyectos en países en desarrollo.
Luto en el balompié por el ruso Nikita Simonián
La máxima entidad del balompié mundial izó a media asta la bandera rusa en la sede de la organización en Zúrich, Suiza, en memoria de Nikita Simonián, leyenda del futbol soviético, quien falleció la víspera a la edad de 99 años.
La Unión de Futbol de Rusia y la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol, a su vez, también expresaron condolencias por la muerte de Simonián, quien fue condecorado con la Orden del Mérito de la FIFA en el año 2000.
Simonián fue ganador de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, cuatro veces campeón nacional y dos veces ganador de la Copa de la Unión Soviética, así como el máximo goleador en la historia del Spartak Moscú, el equipo más popular de Rusia (160 goles entre 1949 y 1959).
Como entrenador se proclamó tres veces campeón en la república soviética y ganó cuatro veces la Copa nacional, además de ser el timonel en varios equipos de su país.