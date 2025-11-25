Reuters y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. a11

Londres. El Fondo para el Desarrollo de Arabia Saudita (SFD) proporcionará hasta mil millones de dólares en préstamos en condiciones favorables para construir o mejorar infraestructuras futbolísticas en países en desarrollo, como parte de un memorando de entendimiento con la FIFA anunciado ayer.

La iniciativa, de acuerdo con la FIFA, pretende promover el desarrollo sostenible mediante la inversión en instalaciones deportivas, centrándose en la inclusión social, la capacitación de los jóvenes y el crecimiento económico.

“Este convenio marca un paso decisivo con miras a garantizar que nuestras federaciones dispongan de las instalaciones necesarias para hacer que el futbol sea realmente global”, declaró en un comunicado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Arabia Saudita ha invertido miles de millones de dólares en acontecimientos deportivos, como el futbol, Fórmula 1, boxeo y golf, en medio de críticos que acusan al país de participar en un “lavado deportivo” por su historial de derechos humanos. El reino ha negado las acusaciones de abusos contra las facultades civiles.