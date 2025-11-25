Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Martes 25 de noviembre de 2025, p. 37

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, pidió a los diputados locales aprobar una reforma para que, en caso de emergencia, las demarcaciones puedan acceder lo más pronto posible a recursos; esto, porque la demarcación aún adeuda apoyos económicos a personas afectadas por la lluvia torrencial que cayó el 27 de septiembre pasado.

En una mesa de trabajo con legisladores, comentó que por la temporada de lluvia la alcaldía tuvo que reasignar más de 500 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura hidráulica y mejoramiento de los servicios de drenaje y captación de agua de lluvia.

Asimismo, reportó que hasta lo que va de noviembre se han reparado 304 socavones causados, principalmente, por la filtración de agua en el drenaje, lo que ocasiona erosiones en el suelo.

La morenista pidió al Congreso capitalino un incremento de 15 por ciento al presupuesto decla alcaldía, que representa más de 7 mil 600 millones de pesos, para destinarlos a mantenimiento y recuperación de áreas públicas, principalmente.